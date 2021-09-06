Знищений орган та люстра на підлозі: на відновлення костелу святого Миколая у Києві вдалося зібрати понад 20 мільйонів

Одна із версій займання - закорочення дротів.
Відновлення костелу святого Миколая й органа обговорять у понеділок, 6 серпня, на нараді із меценатами в Міністерстві культури.
Про це йдеться у випуску "ТСН. Ранок" за 6 вересня.
Великі компанії на порятунок шедевра Городецького уже виділили по мільйону гривень. І лише за добу вже вдалося зібрати понад 20 мільйонів.
Напередодні на перше після пожежі богослужіння віряни зібралися просто неба - у дворі костелу. Правили шість разів - українською та польською мовами.
Вогонь в Національному будинку органної та камерної музики спалахнув в ніч проти 3 вересня під час репетиції.
Пожежа знищила унікальний орган, пошкодила люстру, а стіни вкрилися водою та кіптявою.
Одна із версій займання - закорочення дротів.