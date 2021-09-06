Кількість випадків коронавірусу у Києві після вихідних зменшилась: статистика на 6 вересня

Загалом у столиці підтверджено 225 695 випадків COVID-19.
Станом на ранок 6 вересня у Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 48 випадків менше, ніж 5 вересня (141 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 225 695 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 216 993 людини (41 за добу)
- померли 5 288 людей (двоє за добу)
У Київській області зафіксовано 129 901 випадок COVID-19 (20 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 125 682 людини
- померли 2 804 людини
Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.