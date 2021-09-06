Кількість випадків коронавірусу у Києві після вихідних зменшилась: статистика на 6 вересня

Кількість випадків коронавірусу у Києві після вихідних зменшилась: статистика на 6 вересня

Загалом у столиці підтверджено 225 695 випадків COVID-19.

Станом на ранок 6 вересня у Києві зафіксовано 93 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 48 випадків менше, ніж 5 вересня (141 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 225 695 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 216 993 людини ( 41 за добу)

людини ( за добу) померли 5 288 людей (двоє за добу)

У Київській області зафіксовано 129 901 випадок COVID-19 (20 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 125 682 людини

людини померли 2 804 людини

Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.

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