Ледь не зламала пальці: у Києві блогер ходив ринком та пропонував продавцям сувенірні гроші, за що поплатився (відео)

Про те, що гроші сувенірні, він нікому не повідомив.

У Києві блогер вирішив розіграти місцеву продавчиню на ринку і запитав, чи не вона втратила 400 гривень. В результаті жінка вихопила у хлопця гроші, ледь не зламавши йому пальці.

Відео інциденту користувачі згодом завантажили в соціальні мережі.

Також читайте По 200 гривень з підписників: популярна блогерка із Закарпаття хотіла допомогти дитині та втрапила у гучний скандал

На ролику видно, як блогер підходить до продавчині на ринку і питає, чи не вона втратила 400 гривень. Жінка відповіла ствердно, після чого буквально вирвала з пальців хлопця купюри.

"Я давала решту, у мене гроші впали. Я думала, рубль, тому не підняла його", — зазначила працівниця ринку.

Згодом з'ясувалося, що гроші — сувенірні. Водночас блогер про це жінці не сказав.

“Судячи з вміння продавчині виламувати пальці, вона, мабуть, має чорний пояс з айкідо. Ох і здивується продавчиня, коли побачить, що гроші сувенірні. Аби решту комусь ними не дала”, — написали в описі під відео.

Нагадаємо, що у Харкові тіктокери задля ефектного відео пробралися на режимний об'єкт "Харківський тракторний завод" у ангар з військовою технікою. Там вони влаштували танці на артилерійських установках.

Як та скільки українські блогери заробляють в мережі Instagam – "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання