Под Киевом исчезла 15-летняя девушка: фото, приметы

Вера Фесюк ушла из Центра реабилитации детей "Отчий дом" в селе Святопетровское 30 августа около 10:00.

Под Киевом исчезла 15-летняя девушка.

Вера Фесюк 30 августа около 10:00 ушла из Центра реабилитации детей "Отчий дом", что по адресу: с. Святопетровское, ул. Центральная, 118. Сейчас девушки местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает отдел полиции №1 (г. Вишневое) Бучанского районного управления.

Полиция разыскивает девушку и одновременно отмечает, что Вера уже пропадала и раньше.

Приметы: на вид 15 лет, рост 164 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серо-зеленые, длинные темно-русые волосы.

Полиция Киевской области

Была одета в спортивную зеленую кофту, серые джинсы, черные кроссовки.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении девушки, просьба звонить по телефону спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. В столичную полицию оперативным путем попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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