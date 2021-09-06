Майже дві сотні дітей отруїлися в одній з гімназій Києва: відео

Майже дві сотні дітей отруїлися в одній з гімназій Києва: відео

У однієї з учениць виявили норовірус – це один з різновидів кишкової інфекції.

Майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназій. Про це повідомляють батьки її учнів. Кажуть, ще в четвер після занять дітям стало зле.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 6 вересня.

Додому школярі їхали з температурою та нудотою. Потім - додалась діарея та блювання.

На наступний день у однієї з учениць виявили норовірус – це один з різновидів кишкової інфекції. Він швидко розвивається та може передаватися повітряно-крапельним шляхом, через воду, їжу, чи брудні руки.

Інші діти аналіз на цей вірус поки не здавали. Але нині школярів з такими самими симптомами щонайменше 170. Вони вчаться у різних класах, з другого по п’ятий.

Слідом за ними злягли і деякі батьки.

В адміністрації гімназії інцидент поки не коментують.

Зразки води, продуктів та готової їжі вже зібрала Держпродспоживслужба, результати обіцяють за кілька днів.

Новини України: в столичній гімназії отруїлися майже 200 дітей – в учениці виявили норовірус

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