Під Києвом компанія Baykar почала будівництво заводу з виробництва дронів

Під Києвом турецька компанія Baykar почала будівництво заводу з виробництва дронів. Підприємство буде виробляти дрони моделі ТВ2 або ТВ3.

Про це повідомив голова компанії Халюк Байкар, пише Reuters.

Як зазначається, турецька компанія почала під Києвом будувати завод з виробництва дронів Baykar.

"Наш завод будується… Нам потрібно приблизно 12 місяців, щоб завершити будівництво, і тоді ми перейдемо до внутрішнього оснащення, обладнання та організаційної структури. Завод в Україні великий, ми плануємо найняти близько 500 осіб", – наголосив Халюк Байкар.

Він також додав, що завод зможе виробляти близько 120 одиниць апаратів TB2 або TB3 на рік. Ці плани йдуть повним ходом і "ніщо" не зможе їх зупинити.

Нагадаємо, що на Київщині учень-патріот України здавав Росії місця дислокації ЗСУ.

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