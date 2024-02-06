У річках прибуває вода через відлигу: на Київщині є ризик підтоплення заплавних територій

У Київській області очікуються небезпечні гідрологічні явища – оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначається, 6-8 лютого внаслідок відлиги продовжуватиметься підвищення рівнів води на пригирловій ділянці Десни з можливим початковим затопленням заплавних територій у Броварському районі Київської області.

Попередження Укргідрометцентру / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві побитий рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. За даними метеорологів, мінімальна температура повітря у Києві в неділю, 4 лютого, становила +4,6°С. Цей показник перевищив на 2,1°С рекордне значення 1936 року.

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