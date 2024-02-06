Мешканець Київщини вбив знайомого через боргові зобов`язання

Аби не повертати борг, чоловік завдав потерпілому удар у живіт ножем, який заздалегідь взяв із собою на зустріч.

На Київщині чоловік вбив знайомого через боргові зобов'язання.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна", - йдеться у повідомленні.

Прокурори в суді довели, що у травні 2019 року засуджений призначив зустріч знайомому на автодорозі "Київ-Одеса". У ході зустрічі між ними виникла суперечка з приводу невиконання засудженим боргових зобов`язань у сумі 32 тисячі доларів США.

Аби не повертати борг, чоловік завдав потерпілому удар в живіт ножем, який заздалегідь взяв із собою на зустріч. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

Нагадаємо, на Львівщині сталася страшне вбивство. Чоловік вбив дружину і пішов спати.