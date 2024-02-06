Под Киевом компания Baykar начала строительство завода по производству дронов

Под Киевом турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов. Предприятие будет производить дроны модели ТВ2 или ТВ3.

Об этом сообщил глава компании Халюк Байкар, пишет Reuters.

Как отмечается, турецкая компания начала под Киевом строить завод по производству дронов Baykar.

"Наш завод строится… Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство, и тогда мы перейдем к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек", – подчеркнул Халюк Байкар.

Он также добавил, что завод сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год. Эти планы идут полным ходом и ничто не сможет их остановить.

Напомним, что в Киевской области ученик-патриот Украины сдавал России места дислокации ВСУ.

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