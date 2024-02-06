"Не виявлення ДРГ, а пошук осіб, які ухиляються від призову": військовий – про вчорашні заходи ТЦК в Києві

У вівторок, 6 лютого, повідомлення зі сторінки Оболонського районного ТЦК та СП у Facebook про пошуки ДРГ зникло без жодних пояснень.

Чому вчорашні відпрацювання Оболонського району Києва назвали "виявленням ДРГ". Чесніше було назвати те, чим воно і було: "пошук осіб, які ухиляються від призову" або умовно "перевірка документів і пошук порушників".

Про це написав журналіст, а нині військовослужбовець ЗСУ Олександр Рудоманов у Facebook.

"У першій і другій назві одразу зрозуміло про що йдеться, але у другій назві відпрацювання немає відчуття, що всіх навколо вважають тупими і тому пробують обманути", – зазначив Рудоманов.

Нагадаємо, 5 лютого Оболонський районний ТЦК та СП у Києві повідомив, що на Оболоні правоохоронці, ТРО та працівники ТЦК розшукують диверсійну групу ворога, яка нібито проникла до столиці у понеділок. Для виявлення ДРГ встановили блокпости.

Видалений допис Оболонського РТЦК та СП у м. Києві

У вівторок, 6 лютого, повідомлення зі сторінки Оболонського районного ТЦК та СП у Facebook зникло без жодних пояснень.

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