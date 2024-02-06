Києвом гуляють віруси: чи справді можуть закрити школи та садки та як вберегти дітей

У Києві усі школи та дитсадки можуть перевести на дистанційне навчання. Таку неочікувану заяву 6 лютого зробили в Київській міській адміністрації. У владі закликають батьків відповідально поставитися до цієї інформації, адже у столиці різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ.

Як киянам вберегти дітей, чи справді можуть закрити школи та садки, і які віруси гуляють столицею - в ексклюзиві TSN.UA.

У Києві “гуляють” віруси

Більше 20 тисяч випадків грипу та ГРВІ всього за останній тиждень. У Київській міській державній адміністрації приголомшили свіжими статистичними даними - у столиці фіксують різкий скачок захворюваності, в тому числі серед дітей!

Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 14,5% переважно за рахунок дитячого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 11 305 проти 9 061 за минулий тиждень (зростання на 24,8%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 8 605 на 8 924 (зростання на 3,7%).

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Діти становлять 55,9% від загальної кількості, на попередньому тижні – 51,3%. Захворюваність серед школярів зросла на 23,7%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 6 301 випадок.

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Зростає і кількість госпіталізованих. За останній тиждень до лікарень потрапило більше 600 людей, дві третини з них - діти. Не треба забувати і про COVID-19. Його за тиждень виявили у сотні киян.

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 14,2%. Наразі цей показник становить 685,2.

У КМДА готуються закривати школи?

У КМДА попередили - там готові до рішучих заходів, тож якщо ситуація ще погіршиться, то вони будуть вимушені закрити столичні школи та дитсадки. Допоки ситуація не перейшла критичний рубіж, батьків закликають з розумом підійти до проблеми. Якщо ваша дитина має симптоми ГРВІ, то не ведіть її до школи чи дитсадка. Ваша відповідальність вбереже не тільки здоров’я вашої дитини, але й інших.

І це не пусті лякалки. Епідемія грипу вирує по всій Україні. Найскладніша ситуація у Вінниці та Ужгороді. Від 29 січня та 2 лютого відповідно, діти там на дистанційці. Вчаться з дому і на всій Вінниччині - в місцевій ОВА заявили, що на онлайні досі перебувають 180 шкіл. В Ужгороді ж ситуація взагалі лякає. За даними медиків, у місті значно зросла кількість госпіталізованих - більш ніж на 36%, більшість з них - діти. Епідемічну ситуацію в Ужгороді класифікують як епідемію високої інтенсивності із перевищенням епідпорогу на 80,1%.

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Перевищення епідеміологічного порогу також 1 лютого зафіксували ще в 3 областях: Житомирській, Чернівецькій та Хмельницькій.

"Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та ГРВІ. Наразі через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ, зокрема серед дітей. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією", - каже головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Епідсезон у розпалі

У МОЗ інформують, що епідсезон у самому розпалі, тож українцям варто бути як ніколи обачними та слідкувати за своїм здоров’ям. У жовтні 23-го на ГРВІ та грип перехворіли 2.5 мільйона громадян. Впродовж січня 24-го року в Україні хворіли і на COVID-19. Наразі найпоширенішими різновидом хвороби є субваріант “Дженні”.

Він вкрай заразний - можливо найбільш заразний з тих, що знає людство, утім більшість переносить його легко і хворіють здебільшого саме невакциновані літні люди. Щеплення ж майже нівелюють наслідки хвороби. Не забувайте і те, що захиститися і не підхопити хворобу легше, ніж потім її лікувати.

Як вберегтися від вірусних інфекцій:

Пам’ятайте, що захиститися від вірусних інфекцій легше, ніж їх лікувати. Тому дотримуйтеся наступних правил::

Регулярно мийте руки або використовуйте антисептик.

Якщо використовуєте захисну маску – робіть це правильно: періодично змінюйте і мийте руки після кожного її торкання.

Прикривайте ліктем рот і ніс, коли чхаєте або кашляєте.

Уникайте скупчень людей.

Дотримуйтеся фізичної дистанції.

Щеплюйтеся проти грипу та COVID-19.

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"Пам’ятайте, вакцинуватися проти грипу можна дорослим і дітям з піврічного віку, а від коронавірусної хвороби – дорослим і дітям від 5 років", - вказано у повідомленні.

Додамо, імунна відповідь розвивається як внаслідок перенесеної інфекції, так і внаслідок щеплення. Тому імунітет від COVID-19 набудуть як люди, які перехворіли на нього, так і ті, хто вакцинувався.

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