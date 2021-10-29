Під Києвом чоловік за борги побив односельчанина до смерті

Під Києвом чоловік за борги побив односельчанина до смерті

41-річний місцевий житель наніс потерпілому множинні удари по тілу.

Під Києвом чоловік за борги побив односельчанина до смерті.

Трагедія сталася у селі Помоклі, що на Бориспільщині.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"Між двома мешканцями села виник конфлікт щодо боргу. 41-річний місцевий житель наніс потерпілому множинні удари по тілу. Про подію до поліції 27 жовтня близько 15-ї години повідомила сусідка", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що сварка між чоловіками трапилась напередодні ввечері. Наступного дня потерпілий помер.

За лічені години правоохоронці розшукали зловмисника. Поліціянти затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному лиходій зізнався.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Міру запобіжного заходу обере суд.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві 18-річний хлопець влаштував бійку в таксі та погрожував водію пістолетом. Молодик не хотів оплачувати проїзд.

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