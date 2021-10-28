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Посилення карантину в Києві: як працюватимуть кафе та ресторани

Посилення карантину в Києві: як працюватимуть кафе та ресторани

Associated Press

Кафе та ресторани зможуть відвідувати не всі.

У Києві від 1 листопада через спалах коронавірусу посилюють карантин. Через це у столиці введуть нові обмеження. 

Про це повідомили у КМДА. 

Так, від 1 листопада кафе та ресторани працюватимуть лише, якщо у всіх співробітників будуть COVID-сертифікати або негативний результат ПЛР-тесту. 

Також відвідувати заклади громадського харчування зможуть лише вакциновані або за умови наявності негативного ПЛР-тесту. 

Нагадаємо, у Києві посилюють карантинні обмеження від 1 листопада.

Також як від 1 листопада в Києві працюватимуть школи і садочки.

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