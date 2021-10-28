Посилення карантину в Києві: як працюватимуть кафе та ресторани

Кафе та ресторани зможуть відвідувати не всі.
У Києві від 1 листопада через спалах коронавірусу посилюють карантин. Через це у столиці введуть нові обмеження.
Про це повідомили у КМДА.
Так, від 1 листопада кафе та ресторани працюватимуть лише, якщо у всіх співробітників будуть COVID-сертифікати або негативний результат ПЛР-тесту.
Також відвідувати заклади громадського харчування зможуть лише вакциновані або за умови наявності негативного ПЛР-тесту.
Нагадаємо, у Києві посилюють карантинні обмеження від 1 листопада.
Також як від 1 листопада в Києві працюватимуть школи і садочки.
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