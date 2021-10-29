41-летний местный житель нанес пострадавшему множественные удары по телу.
Под Киевом мужчина за долги избил односельчанина до смерти.
Трагедия произошла в селе Помокли на Бориспольщине.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Между двумя жителями села возник конфликт из-за долга. 41-летний местный житель нанес потерпевшему множественные удары по телу. О событии в полицию 27 октября около 15 часов сообщила соседка", — говорится в сообщении.
Полицейские установили, что ссора между мужчинами произошла накануне вечером. На следующий день потерпевший умер.
В считанные часы правоохранители разыскали злоумышленника. Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В совершенном злодее признался.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.
Меру меры пресечения изберет суд.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве 18-летний парень устроил драку в такси и угрожал водителю пистолетом. Молодой человек не хотел оплачивать проезд.