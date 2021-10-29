У Києві пропонують перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова

Відповідну петицію розміщенно на сайті КМДА.

У Києві містяни пропонують перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова і назвати їх іменами українських композиторів.

Відповідну петицію розміщенно на сайті Київської міської державної адміністрації.

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Автор петиції Ельдар Чумак пропонує, щоб проспект Маяковського перейменували на проспект Семена Гулака-Артемовськогота, а бульвар Перова - на бульвар Максима Березовського.

Чумак зазначає, що це нормально називати вулиці іменами іноземних, в тому числі російських, видатних діячів різних галузей, але вони не повинні мати пріоритетного права на вшанування, адже є безліч українців, які заслуговують на увіковічнення свого імені.

Автор петиції наголошує, що у Києві поряд з Тарасом Шевченком, Лесею Українкою, Степаном Бандерою та Оленою Телігою місце собі знайшли Володимир Маяковський з Василем Перовим, герої Сталінграда, численні маршали Радянського Союзу, а також "створені й використовувані у Радянському Союзі наративи про "дружбу народів" та "перемогу", які практично не використовуються в цивілізованому світі".

Поки що петиція набрала лише 41 голос.

Нагадаємо, Рада під сміх нардепів перейменувала село Голобородька.

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