У Києві пропонують перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова

Відповідну петицію розміщенно на сайті КМДА.
У Києві містяни пропонують перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова і назвати їх іменами українських композиторів.
Відповідну петицію розміщенно на сайті Київської міської державної адміністрації.
Автор петиції Ельдар Чумак пропонує, щоб проспект Маяковського перейменували на проспект Семена Гулака-Артемовськогота, а бульвар Перова - на бульвар Максима Березовського.
Чумак зазначає, що це нормально називати вулиці іменами іноземних, в тому числі російських, видатних діячів різних галузей, але вони не повинні мати пріоритетного права на вшанування, адже є безліч українців, які заслуговують на увіковічнення свого імені.
Автор петиції наголошує, що у Києві поряд з Тарасом Шевченком, Лесею Українкою, Степаном Бандерою та Оленою Телігою місце собі знайшли Володимир Маяковський з Василем Перовим, герої Сталінграда, численні маршали Радянського Союзу, а також "створені й використовувані у Радянському Союзі наративи про "дружбу народів" та "перемогу", які практично не використовуються в цивілізованому світі".
Поки що петиція набрала лише 41 голос.
Нагадаємо, Рада під сміх нардепів перейменувала село Голобородька.