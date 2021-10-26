В Ірпені чоловік задушив матір, бо відмовилася дати гроші

46-річний чоловік пояснив, що вбив власну матір з корисливих мотивів, аби заволодіти її майном.

В Ірпені чоловік задушив власну матір, бо відмовилася дати гроші.

Тіло жінки без ознак життя виявили 24 жовтня близько 10 години ранку сусіди та повідомили на спецлінію поліції "102".

Про це повідомляє поліція Київської області.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили у квартирі тіло 72-річної жінки з ознаками насильницької смерті, а також відсутність металевого сейфу, що був вкручений у підлогу, мобільного телефону та планшету.

Правоохоронці провели низку оперативно розшукових заходів та встановили особу зловмисника.

З'ясувалося, що 46-річний мешканець Ірпеня прийшов до матері та вимагав гроші. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та наніс численні удари по голові.

Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі чоловіка знайдено викрадені речі: металевий сейф, гроші, документи, мобільний телефон та планшет що належали його матері.

Поліцейські затримали зловмисника. Чоловік пояснив, що вбив власну матір з корисливих мотивів аби заволодіти їх майном.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за п. 6 ч .2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві чоловік вирішив заступитися за матір і вистрілив у сусідку.

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