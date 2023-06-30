Під Києвом 46-річний чоловік зґвалтував підлітка під час сеансу масажу: відео

Про злочин в поліцію повідомила мати 15-річного хлопця.

У Броварах на Київщині 46-річний чоловік зґвалтував підлітка під час сеансу масажу на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Про злочин у поліцію повідомила мати 15-річного хлопця.

Слідчі встановили, що підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу.

"Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру", – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Масажисту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зґвалтував неповнолітнього: Поліція Київщини повідомила масажисту про підозру У Броварах 46-річний чоловік на території оздоровчо-реабілітаційного центру вчинив сексуальне насильство відносно 15-річного хлопчика. Про інцидент в поліцію повідомила матір, яка дізналася від сина. «Правоохоронці встановили, що підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу. Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Броварського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи [ч. 3 ст. 152 ККУ]. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України Телеканал "Прямий" Обозреватель Факти тижня Погляд Київщина LIVE 1+1 media УНН. Українські Національні Новини СТБ Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал ICTV ТСН Тиждень УНІАН Моя Київщина Факти тижня Суспільне Новини Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина - інформаційна агенція ТСН Тиждень Телеканал ICTV УНІАН Моя Київщина Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 30 червня 2023 р.

Нагадаємо, у Києві затримали 35-річного чоловіка, який надсилав 12-річний школярці порнографічні фото та вимагав у відповідь аналогічні зображення.

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