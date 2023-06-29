В Києві прокуратура проводить обшуки в ритуальній службі: підозрюють в розкраданні 19 млн гривень

Кошти вони викрадали під виглядом виплати зарплати працівникам, яких не існувало.

В Києві слідчі з обшуками прийшли до ритуальної служби КП “Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування”. Працівники комбінату підозрюються в розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як зазначається, службові особи комбінату спільно з працівниками підконтрольних фірм розробили схему розкрадання бюджетних коштів під виглядом виплати зарплати працівникам, яких не існувало.

“Для реалізації схеми посадовці фіктивно “працевлаштовували” на комунальне підприємство осіб зі свого близького оточення, які ніколи не відвідували місце роботи та не виконували жодних службових обов’язків. Водночас цим “працівникам” нараховувалися премії у розмірі 1000% від окладу”, - розповіли в прокуратурі міста.

Сума завданих збитків, за попередніми даними, може становити до 19 млн гривень.

“У межах провадження проводяться одночасні обшуки за 20 адресами. Зокрема, на території Спеціалізованого комбінату, у приміщеннях ритуальних служб на території п’яти столичних кладовищ, за адресами проживання керівників комунального підприємства та осіб, причетних до схеми. У ході слідчих дій виявлено та вилучено кадрову та бухгалтерську документацію, банківські картки, блокноти з чорновими записами щодо здійснення виплат працівникам, мобільні телефони, флеш-носії, слоти під сім-карти, та інші докази, які підтверджують вищезазначені факти”, - підкреслили в столичній прокуратурі.

Наразі продовжуються слідчі дії. Після проведення відповідних судових експертиз буде вирішено питання про повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності.

Нагадаємо, що суд Києва змінив запобіжний захід для Вадима Мошкіна, охоронця, який не відкрив бомбосховище.

Читайте також: