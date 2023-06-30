Под Киевом 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа: видео

В Броварах Киевской области 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

О преступлении в полицию сообщила мать 15-летнего парня.

Следователи установили, что подросток из-за определенных проблем со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник и совершил надругательство.

"Насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и с целью удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера", — сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

Массажисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Изнасиловал несовершеннолетнего: Полиция Киевщины сообщила массажисту о подозрении В Броварах 46-летний мужчина на территории оздоровительно-реабилитационного центра совершил сексуальное насилие в отношении 15-летнего мальчика. Об инциденте в полицию сообщила мать, узнавшая от сына. «Правоохранители установили, что подросток из-за определенных пороков со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник и надругался. Насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и с целью удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера», – сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Следователи Броварского управления полиции Киевской области, по процессуальному руководству прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетнего лица [ч. 3 ст. 152 УК]. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Телеканал "Прямой" Обозреватель Факты недели Взгляд Киевщина LIVE 1+1 media УНН. Украинские Национальные Новости СТБ Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал ICTV ТСН Неделя УНИАН Моя Киевщина Факты недели Общественное Новости Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина — информационное агентство ТСН Неделя Телеканал ICTV УНИАН Моя Киевщина Опубликовано Полиция Киевской области Пятница, 30 июня 2023 г.

Напомним, в Киеве задержали 35-летнего мужчину, который присылал 12-летней школьнице порнографические фото и требовал ответные аналогичные изображения.

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