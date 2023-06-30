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Синоптики попередили про різку зміну погоди в Києві: коли на місто налетить негода

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Синоптики попередили про різку зміну погоди в Києві: коли на місто налетить негода

Синоптики попереджають про погіршення у Києві 30 червня. / Фото: УНІАН

Оголошено І рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про погіршення у Києві у п'ятницю, 30 червня. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У другій половині дня 30 червня грози", - йдеться у повідомленні. 

До слова, на п'ятницю синоптики прогнозували, що температура повітря в області вдень становитиме +20-25°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 22-24° вище нуля.

Нагадаємо, 30 червня в низці областей України синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона триватиме щонайменше три дні.

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Дата публікації
Перегляди
219
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