Прокуратура відреагувала на появу митрополита Павла у Лаврі: він досі під арештом

Колишньому настоятелю Лаври обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, строк якого закінчується 1 липня 2023 року, зазначили у прокуратурі.

У прокуратурі Києва відреагувала на появу митрополита Павла Лебідя у Лаврі. У відомстві наголошують, що колишній намісник Лаври досі під арештом.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

"Низка телеграм-каналів та медіа поширили інформацію про те, що митрополиту УПЦ (МП), підозрюваному у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій рф, не продовжили запобіжний захід. Вказана інформація не відповідає дійсності", - підкреслили у прокуратурі.

Колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, строк якого закінчується 1 липня 2023 року.



"Згідно з ухвалою суду, підозрюваного зобов’язано носити електронний засіб контролю та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі", - наголосили у відомстві.



Водночас, прокурор ще 26 червня подав до суду клопотання про продовження строку дії вказаного запобіжного заходу.

Судове засідання з розгляду клопотання призначено на 30 червня 2023 року на 11:00 в Солом’янському районному суді м. Києва.



"Сьогодні, 29 червня, підозрюваний прибув до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за викликом слідчого для проведення слідчих дій, де останньому повторно вручено клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу", - уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, 29 червня колишній намісник Павло Лебідь приїхав до Лаври, незважаючи на те, що на час домашнього арешту суддя заборонив йому спілкуватися зі своїми вірянами.

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