Падіння БпЛА у Києві: кількість постраждалих зросла до шести осіб

Одного чоловіка з пораненнями ніг госпіталізували.
У Києві кількість постраждалих внаслідок падіння уламків безпілотника біля багатоповерхівки зросла до шести осіб.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
"Шестеро постраждалих. Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Раніше у ДСНС заявляли, що на місці події евакуювали 15 людей, з яких чотирьох передали медикам. Одного чоловіка з пораненнями ніг госпіталізували. Рятувальні роботи тривають.
У столичній поліції заявили, що у багатоповерхівці пошкоджено вікна, відбулось загорання припаркованих автомобілів. До медиків за допомогою звернулося п'ятеро громадян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталося займання у житловому будинку.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 29 жовтня пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги.
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