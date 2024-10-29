Падіння БпЛА у Києві: кількість постраждалих зросла до шести осіб

Одного чоловіка з пораненнями ніг госпіталізували.

У Києві кількість постраждалих внаслідок падіння уламків безпілотника біля багатоповерхівки зросла до шести осіб.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

"Шестеро постраждалих. Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Раніше у ДСНС заявляли, що на місці події евакуювали 15 людей, з яких чотирьох передали медикам. Одного чоловіка з пораненнями ніг госпіталізували. Рятувальні роботи тривають.

У столичній поліції заявили, що у багатоповерхівці пошкоджено вікна, відбулось загорання припаркованих автомобілів. До медиків за допомогою звернулося п'ятеро громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталося займання у житловому будинку.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 29 жовтня пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги.

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