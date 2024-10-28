У Києві підпалюють відділення "Укрпошти" - ймовірно, через повістки: подробиці

В "Укрпошті" інцидент поки не коментували.

У Києві невідомі підпали два відділення "Укрпошти". Ймовірною причиною підпалу може бути доставляння мобілізаційних повісток від територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про інцидент повідомив письменник Андрій Кокотюха 27 жовтня.

"У нас підпалили відділення "Укрпошти". Облили мазутом двері і запалили. Водночас так само горіло інше відділення на районі. На пошті мені сказали: це через те, що пошта носить повістки ТЦК. Я не знаю, як поштарі про це дізналися. Можливо, було якесь попередження. Можливо, одна з версій. Але доки пошта не носила повісток — підпалів справді не було", — зазначив він.

З його слів, відділення "Укрпошти" можуть стати новим об'єктом для атак паліїв. Приміром, подібне відбувається з автомобілями військовослужбовців. На місці події працівники пошти пов’язали інцидент із рознесенням повісток, наголосив Кокотюха.

Письменник також зауважив, що випадки підпалів військових автомобілів та пошкоджень інфраструктури, зокрема на залізниці, почастішали. Він вислови занепокоєння, що навіть тилові міста більше не є повністю захищеними через активну діяльність російської агентури та нічні атаки дронів.

В "Укрпошті" інцидент наразі не коментували.

Як повідомлялося, раніше СБУ та поліція затримали п’ятьох поплічників російських спецслужб, які скоювали підпали "Укрзалізниці" та "Укрпошти" у трьох областях держави - Київській, Вінницькій та Сумській.

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