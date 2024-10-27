Чи будуть у Києві штрафувати за неправильне використання генераторів – відповідь влади

Влада столиці готує список рекомендацій щодо використання генераторів та акумуляторів на період вимкнень електрики.
У Києві міська влада готує єдині рекомендації щодо використання генераторів та акумуляторів на опалювальний сезон.
Про це розповів заступник міського голови та секретар Київської міської ради Києва Володимир Бондаренков в ефірі телеканалу "Київ".
За його словами, влада столиці готує список рекомендацій щодо використання генераторів та акумуляторів на період вимкнень електрики.
"З 12 вересня ми зібрали всі норми в єдині рекомендації. Я думаю, що до кінця року ці рекомендації Київською міською радою будуть ухвалені. Разом з тим, станом на цей момент штрафів по ст. 152 КупАП – порушення благоустрою – не зафіксовано", – каже Бондаренко.
Він запевнив, що міська влада не буде займатися штрафуванням за неправильну експлуатацію генераторів.
"Я переконаний, що місто штрафувати ці об'єкти точно не буде. Є відповідні підрозділи – ДСНС, Держпродспоживслужба, енергонагляд – які будуть перевіряти, незважаючи на військовий стан. Тому що якщо генератор неправильно під'єднаний до живлення будинку, це може стати причиною пожежі або аварії", – додав заступник міського голови.
Раніше ми писали, як правильно заправляти генератор або зарядні станції в квартирі і будинку.
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