У Києві відбувся благодійний спортфест DYKA GONKA

Про це повідомляє «Суспільне Київ» та мер столиці у своєму Telegram каналі.

«На столичному Гідропарку зібрались кияни, гості й головні учасники «дикої гонки» – захисники України. На забіг приїхали прямо з передової», – повідомляє «Сусільне Київ».

Як розповіли кореспондентці Суспільного організатори заходу, «Дика гонка» – це поєднання бігу з перешкодами. Люди повзли, стрибали, пробиралися карколомним маршрутом. Загалом подолали 20 перешкод і 5 кілометрів. Проходили естафети не лише військові, а й цивільні.

Учасників спортфесту привітав мер Києва Віталій Кличко.

«Привітав учасників благодійного спортфесту DYKA GONKA, що відбувся в столиці на підтримку найкращих 15 військових бригад ЗСУ. Подякував учасникам, військовим — представникам бригад ЗСУ за їх професіоналізм, силу волі та героїзм у захисті нашої держави. Із честю і вдячністю прийняв у подарунок шеврони всіх бригад, військові яких брали участь у фесті», – повідомив очільник столиці.

Мета «Дикої гонки» – зібрати 15 мільйонів гривень на FPV-дрони та РЕБ системи для наших захисників.