У Києві розширять меморіал Алеї пам’яті захисників та висадять багряні клени

На сьогодні на Алеї пам’яті захисників України вже розміщено імена майже 500 наших полеглих героїв.

29 жовтня 2024 року у Києві відбудеться розширення меморіалу Алеї пам’яті захисників України за участі військових, матерів, жінок, дітей, родин загиблих наших Героїв. Цього дня будуть висаджені багряні клени на честь наших полеглих воїнів.

До голови військової державної адміністрації звернулися 400 родин загиблих Героїв, серед яких Герої України, які поклали своє життя за незалежність та вільне майбутнєкраїни – вони попросили владу Києва підтримати розширення Алеї пам’яті захисників України.

Зазначимо, що на сьогодні на Алеї пам’яті захисників України вже розміщено імена майже 500 наших полеглих героїв. Родини загиблих героїв, військові, матері, жінки, діти за підтримки підрозділів Київської міської адміністрації, Зеленбуду, ШЕУ Шевченківського району облаштують місця для встановлення меморіалів.

"Кожен в Україні має бути завжди вдячним усім тим нашим людям, які зробили свій найголовніший вибір у житті, вибір на користь України й заради нашої, української, національної гідності, вільне та незалежне майбутнє", - йдеться у повідомленні УНІАН із посиланням на організаторів заходу.

Алеї пам’яті захисників України -це місце де родини загиблих вшановують пам’ять своїх загиблих Героїв.