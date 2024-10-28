В Киеве поджигают отделения "Укрпочты" — вероятно, из-за повесток: подробности

В "Укрпочте" инцидент пока не комментировались.

В Киеве неизвестные подпали два отделения " Укрпочты ". Вероятной причиной поджога может быть доставка мобилизационных повесток от территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об инциденте сообщил писатель Андрей Кокотюха 27 октября.

"У нас подожгли отделение "Укрпочты". Облили мазутом дверь и зажгли. В то же время горело другое отделение на районе. На почте мне сказали: это потому, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий. Но пока почта не носила повесток — поджогов действительно не было", — отметил он.

По его словам, отделения "Укрпочты" могут стать новым объектом для атак поджигателей. К примеру, подобное происходит с автомобилями военнослужащих. На месте происшествия работники почты связали инцидент с разнесением повесток, подчеркнул Кокотюха.

Писатель также отметил, что случаи поджогов военных автомобилей и повреждений инфраструктуры, в том числе на железной дороге, участились. Он выразил обеспокоенность, что даже тыловые города больше не полностью защищены из-за активной деятельности российской агентуры и ночных атак дронов.

В "Укрпочте" инцидент пока не комментировали.

Как сообщалось, ранее СБУ и полиция задержали пятерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджог "Укрзализныци" и "Укрпочты" в трех областях государства — Киевской, Винницкой и Сумской.

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