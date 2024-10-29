У Києві вночі пролунав потужний вибух: влада повідомила про роботу ППО

У столиці та області оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

У Києві в ніч проти 29 жовтня пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги.

Про це інформує кореспондент ТСН.

Вибух пролунав близько 04:30 ночі.

У КМВА повідомили, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклик медиків Соломʼянський район Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київській області сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.

Крім того, ми раніше інформували, що у пошкодженій російським ударом багатоповерхівці у Харкові є загроза обвалу.

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