На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА

У області оголошена повітряна тривога.
У Київській області сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках, які були зафіксовані в межах області.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Крім того, місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.
Крім того, ми раніше інформували, що у пошкодженій російським ударом багатоповерхівці у Харкові є загроза обвалу.
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