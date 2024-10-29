На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА — КОВА

У Київській області сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках, які були зафіксовані в межах області.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.

Крім того, ми раніше інформували, що у пошкодженій російським ударом багатоповерхівці у Харкові є загроза обвалу.

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