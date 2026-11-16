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- Київ
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Уламки ворожого БпЛА впали біля багатоповерхівки в Києві: що відомо
Росіяни продовжують тероризувати мешканців столиці.
У Києві після вибухів зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника. На місце події прямують екстрені служби.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 16 листопада: що відомо
«У Деснянському районі уламки БпЛА впали у дворі 16-поверхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце», — написав Кличко.
Наразі всі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, 16 листопада російські війська від ранку атакували одразу кілька регіонів України — від півночі до півдня. Зокрема, у Запорізькій області та самому Запоріжжі внаслідок ударів безпілотників загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. У Дніпрі нічна атака забрала життя людини, ще 13 осіб постраждали. Удень росіяни також вдарили по підприємству харчової промисловості в місті, де спалахнула пожежа.
Під ударом опинилися й інші області. На Одещині через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися понад 52 тисячі родин, у центрі Балаклії на Харківщині загинула людина, а в Чернігові внаслідок атаки на два підприємства загинули двоє людей.