Нотаріуска привласнювала гроші померлих: поліцейські викрили зухвалу злочинну схему (фото)

Спільники підробляли свідоцтва про право на спадщину й таким чином встигли заволодіти коштами двох законних спадкоємиць на суму понад мільйон гривень.

В Києві поліцейські викрили злочинну групу на чолі з приватною нотаріускою, яка привласнювала кошти з рахунків померлих громадян.

Поліція Києва повідомила про це 28 жовтня.

Правоохоронці виявили протизаконну діяльність зловмисників, а саме 42-річної приватної юристки, яка залучила до протиправної діяльності трьох спільників – двох чоловіків і жінку віком від 40 до 43 років.

"Злочинний план фігурантів полягав у незаконному заволодінні чужою спадщиною з банківських рахунків померлих осіб, інформацію про яких вони отримували, зокрема, від клієнтів", – розповіли в поліції.

Фото: поліція Києва

Як зловмисники ошукували людей

2022 року до приватного нотаріуса звернулася 30-річна киянка для оформлення спадщини, яка залишилася після смерті батька.

Фото: поліція Києва

"На підставі отриманого звернення зловмисниця звернулася з офіційним запитом до банку та з’ясувала, що на рахунку померлого зберігається близько 860 тис. грн, якими вирішила заволодіти. Фігурантка надала спадкоємиці підроблену відповідь від банківської установи, в якій була зазначена інша сума, а саме 112 грн, і надалі разом зі спільниками підробила свідоцтво про право на спадщину за заповітом на одного з учасників схеми й таким чином заволоділа грошима", – йдеться у повідомленні поліції.

Фото: поліція Києва

Через рік за аналогічною схемою фігуранти заволоділи грошима іншої спадкоємиці, привласнивши близько 183 тис. грн з рахунку її померлого сина.

Що загрожує шахраям

Поліцейські здійснили низку обшуків за місцями мешкання фігурантів і в робочому кабінету нотаріуса, звідки вилучили документацію, мобільні телефони та банківські картки.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому).

Санкція такої статті передбачає 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

Раніше керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко заявив, що в Україні зростає кількість шахраїв. Вони вимагають гроші з родичів полонених чи зниклих безвісти військових.

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