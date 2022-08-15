Отакої: мер Києва Кличко розлучається

Віталій Кличко і Наталія багато років прожили в різних країнах і розлучення виявилося логічним завершенням їхніх стосунків. Розлучення пари є бажанням обох сторін.

Про це мер Києва розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

За словами Кличка, це не таємниця, що вони з дружиною багато років живуть у різних країнах. Та попри це, вони залишилися в гарних стосунках.

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"Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - сказав Кличко.

На запитання, чи вільне його серце, мер столиці відповів: "Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?".

До слова, Віталій Кличко одружився з Наталією у квітні 1997 року. У пари є троє дітей: сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

Сама Наталія живе в Німеччині. Нині вона перебуває у Гамбурзі, там відвідує мітинги та інформує європейців про ситуацію в Україні. Діти навчаються за кордоном.

Дізнатися більше про сім'ї народних героїв, зокрема, і про вже експодружжя Кличків, можна за посиланням.

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