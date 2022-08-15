Вот это да: мэр Киева Кличко разводится

Виталий Кличко и Наталья много лет прожили в разных странах и развод оказался логичным завершением их отношений. Развод пары - это желание обеих сторон.

Об этом мэр Киева рассказал в интервью изданию "Бабель".

По словам Кличко, это не секрет, что они с женой много лет живут в разных странах. Но, несмотря на это, они остались в хороших отношениях.

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"Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", — сказал Кличко.

На вопрос, свободно ли его сердце, мэр столицы ответил: "Оно занято Киевом. Как тебя не любить, Киев мой?"

К слову, Виталий Кличко женился на Наталье в апреле 1997 года. У пары есть трое детей: сыновья Егор-Дениэл и Максим и дочь Елизавета-Виктория.

Сама Наталья живет в Германии. Сейчас он находится в Гамбурге, там посещает митинги и информирует европейцев о ситуации в Украине. Дети учатся за границей.

Узнать больше о семьях народных героев, в частности, и об уже бывших супругах Кличко, можно по ссылке.

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