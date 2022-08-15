У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за годину нагадуватиме про початок комендантської години

О 22:00 сповіщення нагадає, що потрібно поквапитися додому.

У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич, для цього необхідно підключити нагадування в налаштуваннях застосунку.

О 22:00 сповіщення нагадає, що потрібно поквапитися додому.

Зазначимо, у Києві та області комендантська година діє від 23:00 до 5:00. Водночас кияни створили петицію, у якій просять скоротити тривалість комендантської години на дві години. "У зв'язку з тим, що припинення руху транспорту о 21:30 пояснюють комендантською годиною, яка починається о 23-00, пропоную зменшити комендантську годину, а саме, щоб вона починалася з 1:00 ночі", - написав автор звернення.

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада підтримала указ президента України Володимира Зеленського. Відповідно воєнний стан подовжено ще на 90 днів - до 21 листопада.

В київських школах не буде російської мови

Читайте також: