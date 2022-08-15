Замість імені - номер: у Бучі ховають невпізнаних цивільних, загиблих під час окупації (фото)

У Бучі на Київщині ховають невпізнані тіла цивільних, які загинули під час російської окупації. Замість імені на таких могилах - номер.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Це звичайні люди, яких вбили росіяни за те, що вони українці. Вони тікали від війни та були розстріляні в автівках. Їх вбили у власних подвір‘ях. Закатували в підвалах", - написав він.

Кулеба зазначив, що минулого тижня 35 людей поховали в окремих могилах. Загалом залишилося неідентифікованих близько пів сотні цивільних. У всіх взяті зразки ДНК.

"Росіяни нестимуть відповідальність за кожен злочин, за кожне варварське вбивство чи знущання. Раніше чи пізніше, але це станеться. Ми зі свого боку робимо все необхідне та фіксуємо ці злочини, що свідчать про геноцид українців", - додав Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба

Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва територіальна оборона "покарала" пару порушників комендантської години. Хлопець з дівчиною присідали, узявшись за руки.

Кладовище невідомих: в Бучі почали ховати тіла закатованих невпізнаних людей

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