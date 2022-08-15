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На Київ насувається гроза: як довго протримається негода

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На Київ насувається гроза: як довго протримається негода

Фото: УНІАН

У місті та області оголосили І рівень небезпечності.

Сьогодні, 15 серпня, до кінця доби і завтра, 16 серпня, у Києві очікуються грози.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє КМДА.

Там також нагадують, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор". У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів киянам радять звертатися до диспетчерської: 044-284-74-19. У разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Варто зазначити, що окрім Києва, 16 серпня у більшості регіонів України через зливи та грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
455
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