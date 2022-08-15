У Києві випадково виявили перехожого із наркотиками на 2 млн гривень (фото)

Загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько двох мільйонів гривень.

У Святошинському районі Києва правоохоронці під час відпрацювання території зупинили 24-річного хлопця для перевірки та виявили в нього близько 600 грамів наркотичних солей PVP.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

З'ясувалося, що хлопець збував наркотичні речовини в одному з Телеграм-каналів. За місцем його проживання вилучили ще 116 зіп-пакетів із кристалоподібною речовиною PVP, 28 обгорнутих згортків готових для продажу з аналогічним вмістом та два пакетики з амфетаміном.

Загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько двох мільйонів гривень.

Усі заборонені речовини слідчі направили на проведення відповідних експертиз. Раніше не судимого порушника 1997 року народження затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють канал постачання наркотиків та інших причетних до даного злочину осіб.

Фото: МВС

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