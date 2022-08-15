У Києві випадково виявили перехожого із наркотиками на 2 млн гривень (фото)

Загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько двох мільйонів гривень.
У Святошинському районі Києва правоохоронці під час відпрацювання території зупинили 24-річного хлопця для перевірки та виявили в нього близько 600 грамів наркотичних солей PVP.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
З'ясувалося, що хлопець збував наркотичні речовини в одному з Телеграм-каналів. За місцем його проживання вилучили ще 116 зіп-пакетів із кристалоподібною речовиною PVP, 28 обгорнутих згортків готових для продажу з аналогічним вмістом та два пакетики з амфетаміном.
Загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько двох мільйонів гривень.
Усі заборонені речовини слідчі направили на проведення відповідних експертиз. Раніше не судимого порушника 1997 року народження затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють канал постачання наркотиків та інших причетних до даного злочину осіб.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко попередив мешканців столиці, що зима може бути "важкою". Він закликав усіх підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри.
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