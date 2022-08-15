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На Киев надвигается гроза: как долго продержится непогода

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На Киев надвигается гроза: как долго продержится непогода

Фото: УНИАН

В городе и области объявили І уровень опасности.

Сегодня, 15 августа, до конца суток и завтра, 16 августа, в Киеве ожидаются грозы.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает КГГА.

Там также напоминают, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор". В случае подтоплений проезжей части или тротуаров киевлянам советуют обращаться в диспетчерскую: 044-284-74-19. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Стоит отметить, что кроме Киева, 16 августа в большинстве регионов Украины из-за ливней и грозы объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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