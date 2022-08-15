"Це серце держави": Кличко відповів, чи спроможні окупанти знову прийти до Києва

Київ — головна мета росіян, бо це серце держави. Але станом на зараз армія РФ не спроможна прийти до Києва і захопити місто.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в інтервʼю "Бабелю".

"Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора і метою агресора залишається. Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. До того ж, ми значно краще підготовлені і маємо значно більше ресурсів, ніж, наприклад, пів року тому", - наголосив Кличко.

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За його словами, сьогодні у столиці перебуває приблизно три мільйони людей, але не всі з них кияни. І ще близько одного мільйона киян ще не повернулися до міста. Надалі, як вважає Кличко, все залежатиме від ситуації на фронті.

"Якщо звідти будуть добрі новини, буде успіх ЗСУ, я переконаний, що люди повертатимуться. У березні в Києві перебував приблизно один мільйон киян, тому що переважно жінки та діти виїхали з міста, а залишилися чоловіки, які готові були чинити опір можливому вторгненню. Зараз, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, ми знаємо, що у столиці приблизно три мільйони людей. Не всі з них кияни. Сьогодні офіційно стали на облік близько 120 тисяч внутрішніх переселенців, а за нашими розрахунками, їх близько 200 тисяч", - пояснив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко попередив про "важку" зиму в Києві.

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