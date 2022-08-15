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Кличко попередив про "важку" зиму в Києві: що треба підготувати вдома

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Кличко попередив про "важку" зиму в Києві: що треба підготувати вдома

Фото: Сайт Віталія Кличка

Температура в домівках, ймовірно, буде нижчою за норму.

Мер Києва Віталій Кличко попередив мешканців столиці, що зима може бути "важкою". Він закликав усіх підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри

Про це очільник столиці сказав в інтерв'ю Бабелю.

У мерії не виключають, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма - 21 градус, а може бути 19 чи 18, зазначив Кличко.

"Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ - це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо", - пояснив мер.

Кличко додав, що в місті також можуть бути перебої з електрикою.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - сказав мер.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва територіальна оборона "покарала" пару порушників комендантської години. Хлопець з дівчиною присідали, узявшись за руки.

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