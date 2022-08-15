Кличко попередив про "важку" зиму в Києві: що треба підготувати вдома

Мер Києва Віталій Кличко попередив мешканців столиці, що зима може бути "важкою". Він закликав усіх підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри.

Про це очільник столиці сказав в інтерв'ю Бабелю.

У мерії не виключають, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма - 21 градус, а може бути 19 чи 18, зазначив Кличко.

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"Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ - це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо", - пояснив мер.

Кличко додав, що в місті також можуть бути перебої з електрикою.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - сказав мер.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва територіальна оборона "покарала" пару порушників комендантської години. Хлопець з дівчиною присідали, узявшись за руки.

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