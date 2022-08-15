Виносили спідню білизну та побутову техніку: на Київщині повідомили про підозру ще вісьмом окупантам-мародерам

В Україні правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочину ще вісьмом окупантам, які обкрадали приватні домівки на Київщині.

Вісьмом окупантам, які мародерили в домівках на Київщині, українські правоохоронці повідомили про підозру. Виносили з приватних домівок вони спідню білизну, одяг та побутову техніку.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

“Елітний” підрозділ росгвардії військової частини №6720 виносив з приватних будинків на Київщині все: від спідньої білизни та одягу, до побутової техніки. Мародерили окупанти в Бучанській міській територіальній громаді.

“Викрадені речі вони з території білоруського міста Мозир пересилали своїм родичам поштою. Загалом на даний час у вказаному провадженні, відкритому за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (“Порушення законів та звичаїв війни”), повідомлено про підозру вже 18 мародерам у російській військовій формі”, - наголосили в Нацполіції області.

Нагадаємо, що російський окупант Данило Фролкін зізнався у вбивстві мирного українця в селі Андріївка на Київщині.

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