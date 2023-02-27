Нічна атака дронами Києва та області: всі подробиці

Навколо Києва було збито 9 БПЛА.

Сьогодні вночі, 27 лютого, Росія вчергове обстріляла Україну, зокрема і столицю Київ. Окупанти цього разу використали іранські безпілотники "Шахеди".

Повітряна тривога тривала понад 5 годин. На щастя, всі ворожі ціли вдалося збити.

Повітряна тривога

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 23.20 26 лютого.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали попередили про загрозу ударів іранськими дронами.

Вибух у Києві

У Києві вночі 26 лютого під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомили місцеві жителі.

Вибух чули жителі одного із житлових масивів на Лівому березі.

"Було чути сильний вибух і відлуння", – повідомили мешканці.

Інші кияни розповіли, що чули звуки, схожі на постріли.

Вибухи у Київській області: спрацювала ППО

У Київській області в ніч проти 27 лютого виявили ворожі цілі.

"Жителі Київщини! Над регіоном виявлені ворожі повітряні цілі. Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", – закликали у Київській ОВА.

Також в ОВА повідомили, що над областю уже працює ППО.

"На Київщині працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", – йшлося у повідомленні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак згодом повідомив про успішну роботу ППО в Броварському та Бориспільському районах Київщини.

Повітряна тривога у столиці тривала 5 з половиною годин.

Навколо Києва було збито 9 БПЛА

Всього у повітряному просторі навколо Києва було збито 9 ворожих БПЛА.

"За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин", – розповів голова КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

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