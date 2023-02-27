Нічна атака Києва: ворог обстрілював столицю баражуючими боєприпасами Shahed, що відомо

Атака дронів здійснювалася двома хвилями.
Ворог вночі 27 лютого атакував Київ баражуючими боєприпасами Shahed. Повітряна тривога у столиці тримала 5 з половиною годин.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА.
"За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету - виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин", - розповів голова КМВА Сергій Попко.
За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.
"Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони! Вірте в ЗСУ!", - додав Попко.
Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, уночі 27 лютого російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити.
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