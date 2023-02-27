Ночная атака дронами Киева и области: все подробности

Вокруг Киева было сбито 9 БПЛА.

Сегодня ночью, 27 февраля, Россия в очередной раз обстреляла Украину, в том числе и столицу Киев. Оккупанты на этот раз использовали иранские беспилотники "Шахеды".

Воздушная тревога продолжалась более 5 часов. К счастью, все вражеские цели удалось сбить.

Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 23:20 26 февраля.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Мониторинговые телеграмм-каналы предупредили об угрозе ударов по иранским дронам.

Взрыв в Киеве

В Киеве ночью 26 февраля во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили местные жители.

Взрыв слышали жители одного из жилых массивов на Левом берегу.

"Был слышен сильный взрыв и эхо", – сообщили жители.

Другие киевляне рассказали, что слышали звуки, похожие на выстрелы.

Взрывы в Киевской области: сработала ПВО

В Киевской области в ночь на 27 февраля обнаружили враждебные цели.

"Жители Киевщины! Над регионом обнаружены враждебные воздушные цели. Силы ПВО наготове. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", – призвали в Киевской ОВА.

Также в ОВА сообщили, что над областью уже работает ПВО.

"На Киевщине работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из официальных источников", – говорилось в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак впоследствии сообщил об успешной работе ПВО в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Воздушная тревога в столице продолжалась 5,5 часов.

Вокруг Киева было сбито 9 БПЛА

Всего в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 вражеских БПЛА.

"По предварительной оценке, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed. Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов", – рассказал глава КМВА Сергей Попко.

По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

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