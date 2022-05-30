Напад на оператора "Схем" на Київщині: повідомлено про підозру адвокату

Броварською окружною прокуратурою повідомлено про підозру адвокату в умисному заподіянні побоїв журналісту у зв’язку зі здійсненням ним професійної діяльності.
Повідомлено про підозру адвокату.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
За даними слідства, оператор програми журналістських розслідувань "Схеми" на Радіо Свобода здійснював відеознімання у приміщенні однієї з селищних рад у Фастівському районі Київської області.
Адвокат, застосувавши силу, завдав побої оператору та вдарив по відеокамері, тим самим вивів її із ладу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Оперативний супровід забезпечується Департаментом захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.
Нагадаємо, в Україні скерували до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Уберезні 2022 року під час окупації Броварського району обвинувачений разом з співслужбовцем увірвався до приватного будинку в одному із сіл та застрелив його господаря. У подальшому, він разом із іншим військовослужбовцем країни-агресора, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожуючи насильством і зброєю потерпілій та її малолітній дитині, яка перебувала поруч, неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця.
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