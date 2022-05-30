Нападение на оператора "Схем" в Киевской области: сообщили о подозрении адвокату

Нападение на оператора "Схем" в Киевской области: сообщили о подозрении адвокату

Броварская окружная прокуратура сообщила о подозрении адвокату в преднамеренном причинении побоев журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности.

Сообщено о подозрении адвокату.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, оператор программы журналистских расследований "Схемы" на Радио Свобода осуществлял видеосъемку в помещении одного из поселковых советов в Фастовском районе Киевской области.

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Адвокат, применив силу, нанес побои оператору и ударил по видеокамере, тем самым вывел ее из строя.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Броварского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области.

Оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом защиты интересов общества и государства Национальной полиции.

Напомним, в Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны. В марте 2022 года во время оккупации Броварского района обвиняемый вместе с сослуживцем ворвался в частный дом в одном из сел и застрелил его хозяина. В дальнейшем, он вместе с другим военнослужащим страны-агрессора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая насилием и оружием находившемуся рядом потерпевшему и его малолетнему ребенку, неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя.

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