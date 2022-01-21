Побиття адвоката під Києвом: за перевищення службових повноважень судитимуть двох колишніх копів

Побиття адвоката під Києвом: за перевищення службових повноважень судитимуть двох колишніх копів

Trcправоохоронцям загрожує до восьми років за ґратами.

Прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського та ексзаступника командира одного зі взводів полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Київській області за фактом перевищення службових повноважень, поєднаних із застосуванням насильства.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що у липні 2019 року правоохоронці зупинили чоловіка на узбіччі дороги в Обухові, бо на їхню думку він підозріло виглядав.

Спочатку копи вимагали щоб громадянин показав вміст своїх кишень і намагались провести поверхневий огляд, а потім збили його з ніг, застосували кайданки та завдали тілесні ушкодження.

Потерпілий повідомив поліцейським, що має адвокатське посвідчення.

Лише за чотири години з нього зняли кайданки та госпіталізували до медичного закладу у зв’язку із поганим самопочуттям.

"Діями працівників поліції чоловікові заподіяно легкі тілесні ушкодження, які призвели до короткочасного розладу здоров’я", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокуратура Київської області

Досудове розслідування здійснювалося другим слідчим відділом територіального управління ДБР, розташованим у Києві.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, працівники Територіального управління ДБР Хмельницького викрили поліцейських у трьох областях, які знущалися із затриманих. Потерпілі від жорстокого побиття правоохоронцями непритомніли, а деякі отримали навіть інвалідність.

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