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До Києва приїхала очільниця МЗС Франції

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До Києва приїхала очільниця МЗС Франції

Міністерка закордонних справ Франції прибула з офіційним візитом до столиці.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня прибула з візитом до Києва. 

Про це вона повідомила у Twitter.

"В Україні, щоб засвідчити підтримку Францією українського народу", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Лавров звинуватив Францію у "розпалюванні неонацизму" в Україні.

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