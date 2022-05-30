До Києва приїхала очільниця МЗС Франції

До Києва приїхала очільниця МЗС Франції

Міністерка закордонних справ Франції прибула з офіційним візитом до столиці.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у Twitter.

"В Україні, щоб засвідчити підтримку Францією українського народу", - йдеться у дописі.

En #Ukraine, pour marquer le soutien de la France au peuple ukrainien . pic.twitter.com/jq66q20p3d — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

Нагадаємо, Лавров звинуватив Францію у "розпалюванні неонацизму" в Україні.

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