"Дякую, що вистояв": у День Києва зірки поділилися щемливими спогадами та яскравими фото столиці

Цього року українці святкують День Києва 29 травня.

Столиці України виповнюється 1540 років. З нагоди Дня міста українські знаменитості публікують у своїх фотоблогах архівні світлини та відео довоєнного міста, а також діляться спогадами і адресують столиці приємні слова.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку привітань від селебрітіс. Артисти зізнаються, що цього року особливо щемливо вітати Київ з Днем народження.

Катерина Осадча

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Цього року в коханні Києву хочеться зізнаватися ще більше! Все моє життя пов'язане з вулицями Києва, 18 тролейбус в центр, церква на Мостицькій, кафе "Пінгвін", пташиний ринок, звідки ми принесли нашого найкращого друга - рудого кота Макса. З кожною вулицею пов'язані спогади. Цього року особливо щемливо вітати Київ з днем народження, адже тепер на ньому є ще один шрам - шрам ще однієї жахливою загарбницької війни. Любий Києве, дякую, що вистояв, дякую… А ми все відбудуємо і будемо далі захищати", – написала ведуча "Світського життя".

"Антитіла"

Антитіла / Фото: instagram.com/antytila_official

"З днем народження, рідний Києве! Весь наш творчий шлях сформувався і розвивався саме в цьому місті. Саме в Києві ми написали наші найвизначніші пісні та провели найважливіші концерти і обов‘язково продовжимо це робити після перемоги! Столиця, яка підкорила мільйони сердець українців та людей з усього світу і яку не змогли підкорити вороги!" – поділилися музиканти.

Оля Цибульська

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"2013 рік. Останній великий концерт на Майдані Незалежності. До всіх жахливих вбивств 2014 року, то було центральне місце для танців та пісень. Скільки людей тоді зібралось в столиці з різних куточків України! Я вийшла на сцену і ахнула. Трансляція щастя усіма каналами держави. Море артистів: юних і маститих. І море щастя. Мій Київ - це море щастя. Людей з різних куточків України. І я з своїми українськими піснями. Тоді і зараз люблю і сумую, місто моїх мрій. З днем народження!" – поділилася співачка.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Пам'ятаю, як приїхала до Києва 14 років тому і навіть уявити не могла, що на мене там чекає. Чи приймеш ти мене, Києве? Чи пустиш ти мене в своє бурхливе життя, чи дозволиш насолоджуватись твоєю архітектурою, красою каштанів і реалізувати свої можливості. І ти дозволив, ти прийняв, ти навчив, ти познайомив з великою кількістю людей. Я вдячна! Дуже сумую… Скоро зустрінемось! Найкраща столиця вільного народу", – поділилася телеведуча.

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/dmytrogordon

"З днем народження, улюблене місто! Ворог не пройде!" – привітав журналіст.

Катерина Бужинська

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"Златоверхий і вічний мій Київ!!! Місто сильне, місто славне, місто давнє, православне. Столиця України, з Днем народження вітаю, перемоги я бажаю!" – привітала артистка.

Павло Зібров

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Рідний наш Києве, на твою долю випало багато подій та випробувань, і цей рік на жаль не є винятком. Ти мужній, сильний, єдиний! У тебе щирі, сміливі та завзяті люди! Будь вільним та незалежним містом, будь справжньою європейською столицею, будь культурним та інтелектуальним центром України, прикладом для всіх! Нехай усім тут дихається легко, вільно та мирно! Київ вистояв, вистоїть і Україна! Вітаю зі святом, дорогі кияни! Слава Україні! Слава нашим героям!" – поділився співак.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Як тебе не любииииитииии….??? Києве мій, з днем народження!!! Колись в 9-му класі ми приїхали на екскурсію до Києва і одразу зрозуміла що це - моє місто. Цього року у мене теж ювілей - я живу у Києві вже 15 років. Дякую тобі, рідне місто!!! Мирного неба тобі і всій Україні навіки!!!" – написала акторка.

Джамала

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Улюблене місто. Де б я не була. Київ ніби навіки засів у мозку і нагадує про себе пульсуючими спогадами. І скрізь порівнюєш, а от вдома так. А от, коли у нас усміхаються, то щиро. А от попри очікування у чергах, все робиться швидше ніж будь-де. А от попри усі нарікання на балкони та хаотичну забудову, місто має свій характер. Інакший. Сьогодні моє місто переживає, як і ми усі, непрості часи. Але нікому не під силу зламати наш дух. У цьому я впевнена. У темні часи єдністю киян можна лише захоплюватись. Безмежно сумую за Подолом і Золотими, за виступами просто неба з найкращими краєвидами, за рідними, друзями та моєю командою. За своїм життям у Києві", – зазначила виконавиця.

Андрій Бєдняков

"Києве, з днем народження! 1540 років", – зазначив ведучий.

Ірина Горова

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"Київ - це моє особисто найулюбленіше місто, з усіх де я була і жила - це мій дім, мої найдорожчі спогади! Особливо спогадами наповнений Майдан Незалежності, де я кожного ранку зустрічала сонце і планувала своє майбутнє. Там мої рідні люди, що смакують кавою на терасі ресторанів, що спокійно гуляють центральною вулицею, зупиняються послухати вуличних музикантів, поки діти випробовують кожний фонтан на міць. Це центр не лише Києва, а й мого серця, що наповнене любов'ю, щастям та свободою" – поділилася продюсерка.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"За півтори тисячі років Київ багато бачив і пережив. Але ніколи не зупинявся і завжди вів за собою. Зі святом, наша столице! Веди нас за собою. До перемоги… і далі!" – написав фронтмен гурту "Океан Ельзи".

Нагадаємо, Марічка Падалко розплакалася у прямому ефірі єдиного марафону. Сьогодні, 29 травня, знаменитість вестиме з Києва другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar.

Ексклюзивна 3D-реконструкція: яким був Київ понад тисячу років тому - ТСН

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