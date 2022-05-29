Тепер загроза є постійною: голова ОВА прокоментував інформацію про повторний наступ РФ на Київ з Білорусі

Тепер загроза є постійною: голова ОВА прокоментував інформацію про повторний наступ РФ на Київ з Білорусі

Київська область постійно перебуває під загрозою російського вторгнення, але біля кордону з Білоруссю наразі все спокійно.

Київська область і столиці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, на жаль, перебуває постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він нагадав, що останніми днями дуже багато інформації було різного плану щодо можливого повторного вторгнення російських військ з боку білоруського кордону.

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"На сьогодні все в області спокійно. Та інформація, яку ви бачите в соцмережах, не відповідає дійсності, щодо того, що тут ведуться якісь активні дії. Все наразі в Київській області нормально, ситуація повністю під контролем сил безпеки", - сказав Кулеба.

Голова ОВА закликав не поширювати не перевірені новини та користуватися тільки офіційними джерелами.

Нагадаємо, ані Міністерство оборони України, ані українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов заявив, що у РФ наразі немає сил для наступу на Київ.

Тим часом міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про відкриття проїзду на лівій смузі дороги міжнародного значення М-06 “Київ – Чоп” біля села Стоянки на Київщині. Таким чином було відновлено рух трасою для вантажного автотранспорту.

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